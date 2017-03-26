Водители на Невском проспекте поддерживают протестующих

Невский проспект в центре Петербурга 26 марта заполнили участники несанкционированной акции оппозиционера Алексея Навального. Как передает корреспондент "Фонтанки", водители поддерживают их клаксонами и при поворотах на боковые улицы терпеливо, секунд по сорок-пятьдесят, пропускают участников шествия.

Протестующие двигаются от Дворцовой площади в сторону Гостиного двора по обеим сторонам Невского проспекта. Средний возраст 19 – 20 лет, на шее многих из них на шнурках висят кроссовки как символ расследования ФБК Навального. Люди выкрикивают лозунги с требованием отставки премьер-министра и президента.

Дорожная полиция ездит вдоль проспекта и периодически просит освободить проезжую часть.

Антикоррупционный митинг прошел ранее на Марсовом поле, где собрались несколько тысяч человек. Оттуда протестующие двинулись на Дворцовую площадь и отправились на Невский проспект.