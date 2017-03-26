Над Дворцовой кружит вертолёт

Участники несанкционированной акции оппозиционера Алексея Навального 26 марта покидают Марсово поле в Петербурге. Люди различными маршрутами продвигаются в сторону Дворцовой площади, где сейчас собрались несколько тысяч человек, а также Невского проспекта. В толпе раздаются лозунги с требованием отставки правительства и президента. Также люди скандируют "Куда мы идём".

На Дворцовой площадью летает вертолет, передает корреспондент "Фонтанки".

В Питере народ теснит полицию на дворцовой площади, много молодёжи. Скандируют: "Мы здесь власть!" #ДимонОтветит pic.twitter.com/kSt5gHOILo — Насонов Кирилл (@nasonovkirill) 26 марта 2017 г.

Глава Партии Прогресса в Петербурге Алексей Касаткин призвал митингующих не бунтовать и не устраивать беспорядки. Однако в машину полиции на Дворцовой полетели дымовые шашки, после чего она покинула площадь.