В полицию на Дворцовой полетели дымовые шашки
В машину полиции на Дворцовой площади в Петербурге, где 26 марта собрались сторонники оппозиционера Алексея Навального, полетели дымовые шашки, передает корреспондент "Фонтанки". Автомобиль спешно уехал.
Дымовуха на Дворцовой. pic.twitter.com/YClHXJgx7l— Фёдор Грyдин (@luckyfeodor) 26 марта 2017 г.
На площади находятся несколько тысяч человек, переместившихся с несанкционированного митинга на Марсовом поле.
На Дворцовой давно уже не было акций протеста. #ДимонОтветит pic.twitter.com/M2tZjAIiRG— Вадим Суходольский (@sukhodolsky) 26 марта 2017 г.
В комитете по законности ранее сообщили, что были задержаны трое участников акции, однако, по словам корреспондента "Фонтанки", полиция, очевидно, готовится к новым задержаниям. На площадь стянули автозаки, два из них припарковали прямо под Александрийской колонной.
Сам Алексей Навальный был задержан на аналогичной акции в Москве.