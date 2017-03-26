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26.03.2017 15:59

В полицию на Дворцовой полетели дымовые шашки

В машину полиции на Дворцовой площади в Петербурге, где 26 марта собрались сторонники оппозиционера Алексея Навального, полетели дымовые шашки, передает корреспондент "Фонтанки". Автомобиль спешно уехал.

На площади находятся несколько тысяч человек, переместившихся с несанкционированного митинга на Марсовом поле. 

В комитете по законности ранее сообщили, что были задержаны трое участников акции, однако, по словам корреспондента "Фонтанки", полиция, очевидно, готовится к новым задержаниям. На площадь стянули автозаки, два из них припарковали прямо под Александрийской колонной.

Сам Алексей Навальный был задержан на аналогичной акции в Москве. 


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