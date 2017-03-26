Полиция не вмешивается в акцию петербургских сторонников Навального

Сотрудники полиции не вмешиваются в несанкционированную акцию оппозиционера Алексея Навального, которая 26 марта проходит в центре Петербурга.

С Марсова поля сторонники политика двинулись к Зимнему дворцу на Дворцовой площади. Толпа идет по каналу Грибоедова и Невскому проспекту, при этом полицейские не предпринимают никаких действий и просто просят людей не выходить на проезжую часть, передает корреспондент «Фонтанки». При этом к Дворцовой, где уже находятся больше тысячи человек, также согнали автозаки.

В комитете по законности сообщили, что были задержаны трое участников акции.

Сам Алексей Навальный принимал участие в аналогичной акции в Москве и был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными. В результате на поле пришли несколько тысяч человек.