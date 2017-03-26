Сторонники Навального двинулись к Зимнему
Участники несанкционированной акции оппозиционера Алексея Навального, которая 26 марта проходит на Марсовом поле в Петербурге, двинулись в сторону Дворцовой площади к Зимнему дворцу, передает корреспондент «Фонтанки». В настоящий момент толпа идет по набережной канала Грибоедова и Невскому проспекту, выкрикивая лозунги и требуя отставки президента и премьер-министра.
Ранее на Марсовом поле собрались несколько тысяч человек, среди которых оказалось много школьников и студентов. Импровизированную сцену сторонники Навального устроили на мемориале памяти Жертв революции, откуда их безуспешно пытались убрать сотрудники полиции. Люди скандируют различные лозунги, в том числе «Сами вы держитесь».
Сам Алексей Навальный принимал участие в аналогичной акции в Москве, где был задержан сотрудниками полиции.
Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными.
Справка:
Алексей Навальный анонсировал уличные акции после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором приписывал премьер-министру Дмитрию Медведеву владение «огромными участками земли в самых элитных районах, ...яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Акции проходят в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске.