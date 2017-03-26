Сторонники Навального двинулись к Зимнему

Участники несанкционированной акции оппозиционера Алексея Навального, которая 26 марта проходит на Марсовом поле в Петербурге, двинулись в сторону Дворцовой площади к Зимнему дворцу, передает корреспондент «Фонтанки». В настоящий момент толпа идет по набережной канала Грибоедова и Невскому проспекту, выкрикивая лозунги и требуя отставки президента и премьер-министра.

Ранее на Марсовом поле собрались несколько тысяч человек, среди которых оказалось много школьников и студентов. Импровизированную сцену сторонники Навального устроили на мемориале памяти Жертв революции, откуда их безуспешно пытались убрать сотрудники полиции. Люди скандируют различные лозунги, в том числе «Сами вы держитесь».

Сам Алексей Навальный принимал участие в аналогичной акции в Москве, где был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными.