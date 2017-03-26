Навального задержали на акции в Москве
Алексея Навального задержали на несогласованной акции 26 марта в центре Москвы, где собрались несколько тысяч сторонников оппозиционера.
Как уточнила в своем Твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, Навального задержали в районе половины третьего дня около станции «Маяковская». Протестующие с криками «Выпускай!» попытались перегородить дорогу автозаку, но машина уехала.
26 марта 2017 г.
Сам политик в своем аккаунте написал, что с ним все хорошо и отбивать его не нужно.
«Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», – добавил он.
Справка:
Алексей Навальный анонсировал уличные акции после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором приписывал премьер-министру Дмитрию Медведеву владение «огромными участками земли в самых элитных районах, ...яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Акции проходят в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске.