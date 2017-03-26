Навального задержали на акции в Москве

Алексея Навального задержали на несогласованной акции 26 марта в центре Москвы, где собрались несколько тысяч сторонников оппозиционера.

Как уточнила в своем Твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, Навального задержали в районе половины третьего дня около станции «Маяковская». Протестующие с криками «Выпускай!» попытались перегородить дорогу автозаку, но машина уехала.

Сам политик в своем аккаунте написал, что с ним все хорошо и отбивать его не нужно.

«Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», – добавил он.