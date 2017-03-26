Петербургская спортсменка стала серебряным чемпионом мира по керлингу

Спортсменка из Петербурга Алина Ковалева выиграла серебряные медали чемпионата мира по керлингу в составе сборной России сегодня, 26 марта, в Пекине. Это лучшее достижение женской национальной команды в истории.

В финале россиянки проиграли Канаде со счетом 3:8. Ранее максимальным результатом сборной России были бронзовые медали, которые она выигрывала трижды – в 2014, 2015, 2016 годах. Кроме того, наши спортсменки являются четырехкратными победителями чемпионата Европы (2006, 2012, 2015, 2016).