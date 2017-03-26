Понедельник в Петербурге начнётся со шторма

Сильный ветер, обещанный синоптиками в воскресенье, сохранится до 27 марта, предупреждают в ГУ МЧС по городу. Дорожное движение осложнит гололедица.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на Гидрометеоцентр, в понедельник северо-западный и западный ветер усилится до 8 – 13 метров в секунду. Местами порывы достигнут 20 метров в секунду. Погода будет облачной с дождем и снегом. При этом ночью столбик термометра упадет до -4 градуса, а днем достигнет +5.

В связи с перепадом температур на дорогах вероятен гололед.