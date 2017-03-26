На Марсовом поле собрались тысячи человек

На Марсово поле в Петербурге днем 26 марта продолжают прибывать сторонники оппозиционера Алексея Навального. По оценкам корреспондента «Фонтанки», на поле находятся несколько тысяч человек. Активисты НОДа, участвующие в акции по защите традиционных ценностей, буквально растворились в толпе, поскольку их насчитывается не более двух десятков человек.

Импровизированной сценой для сторонников Навального стал мемориал памяти Жертв революции, с которого вещает глава петербургского штаба Полина Костылева. Полицейские попытались убрать людей с памятника, однако толпа помешала им это сделать. Люди скандируют «Сами вы держитесь!» и другие лозунги. На поле зажегся файер, участники дудят в трубы.

Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными.