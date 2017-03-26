Данни принес «Зениту» победу над «Уфой» в товарищеском матче

Победу одержал футбольный клуб «Зенит» в товарищеском матче против «Уфы» в воскресенье, 26 марта, в Петербурге. Матч проходил в закрытом режиме на стадионе «Петровский».

С первых минут у «Зенита» вышли: вратарь Юрий Лодыгин, защитники – Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Доменико Кришито, полузащитники – Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Йоан Молло, Данни, нападающий – Александр Кержаков.

В запасе остались: Андрей Лунев, Артур Юсупов, Александр Анюков, Данил Круговой, Даниил Пенчиков, Кирилл Макеев, Александр Еловских, Константин Котов и Леон Мусаев.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. В перерыве тренерский штаб петербургского клуба провел две замены: вместо Лодыгина появился Лунев, вместо Кержакова — Юсупов. На 82-й минуте вместо Хави Гарсии появился Леон Мусаев.

Единственный гол был забит в самом конце матча: Кришито сделал передачу к штрафной и Данни с лета отправил мяч в нижний угол — 1:0.

Следующий матч «Зенит» проведет 2 апреля в Казани против «Рубина» в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 14:00 мск.​