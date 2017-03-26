На площади Победы ГИБДД задержала бородача с пистолетом

Вооруженный ножом и ворованным пистолетом водитель немецкого автомобиля из Узбекистана задержан дорожной полицией в Московском районе Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", сотрудники 1-го отдельного батальона ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области около десяти утра 26 марта остановили на площади Победы автомобиль "Мерседес" 1986 года выпуска.

При проверке документов стало понятно, что за рулем находится 24-летний уроженец Узбекистана. В Петербурге он обосновался в квартире дома на улице Маршала Казакова. Лицо молодого мигранта украшала борода.

При осмотре салона сотрудники дорожной полиции нашли пистолет ИЖ, полный магазин к нему и нож. Как выяснилось, оружие газовое и украдено в Тверской области 10 лет назад. Естественно, никакого разрешения на право ношения оружия у водителя не оказалось.

По данным "Фонтанки", внятное объяснение о происхождении и необходимости такой экипировки задержанный пытается дать в отделе полиции Московского района.