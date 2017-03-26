Марсово поле заполнили сторонники Навального и активисты НОД

На Марсовом поле, где днем 26 марта проходит мероприятие по защите традиционных ценностей, собрались более тысячи человек, передает корреспондент «Фонтанки». Среди собравшихся как участники НОД, так и присоединившиеся к акции сторонники оппозиционера Алексея Навального, петербургскому штабу которого ранее отказали в проведении митинга именно на Марсовом.

Поле заполнено полностью, собралось большое количество школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Глава петербургского штаба Навального Полина Костылева стоит на стуле, раздает людям плакаты и предлагает покрасить лица в зелёный цвет. Активистка НОДа в свою очередь предлагает сторонникам оппозиционера присоединиться к ним. Акция пока проходит без происшествий. На месте дежурят сотрудники полиции, к полю также стянуты автозаки.

Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными.