Тепло в дома в Невском районе обещают вернуть в воскресенье вечером

Почти две сотни домов в Невском районе Петербурга в выходные остались без тепла и горячей воды. Работы обещают закончить до восьми вечера 26 марта.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», теплоснабжение 178 зданий в зоне ТЭЦ «Обуховэнерго» было ограничено 25 марта с девяти часов утра в связи с работами по переключению потребителей на постоянную схему. Предприятие занимается реконструкцией магистрали тепловых сетей на бульваре Красных Зорь. Жителей района об отключениях предупредили заранее.

В ГУП «ТЭК» добавили, что тепло в квартиры вернётся в воскресенье, не позднее восьми часов вечера.

Кроме того, плановые работы повлияли на движение транспорта по бульвару Красных Зорь: перекрыта нечетная сторона от улицы Седова до Белевского проспекта.