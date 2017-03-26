На Марсовом поле начали «защищать традиционные ценности»

На Марсовом поле в Петербурге около часа дня 26 марта началось заявленное еще на 10 утра мероприятие по защите традиционных ценностей, к которому намеревались присоединиться сторонники оппозиционера Алексея Навального. Аудиоаппаратура и пришедшие стоят в левой части поля, спиной к Спасу на Крови, передает корреспондент «Фонтанки».

Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными.