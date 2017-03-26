В Минске задерживают участников акции за освобождение задержанных
В столице Белоруссии 26 марта сотрудники ОМОН задерживают участников несанкционированной акции за освобождение задержанных на несанкционированной акции 25 марта.
Люди собрались на Октябрьской площади в Минске, сообщает ТАСС.
Власти предупредили пришедших, что акция незаконная, после чего более десяти человек были задержаны и отправлены в автозаки.
Напомним, что несколько сотен человек задержали во время протестного «Марша рассерженных белорусов», который прошел в Минске в субботу.