В Минске задерживают участников акции за освобождение задержанных

В столице Белоруссии 26 марта сотрудники ОМОН задерживают участников несанкционированной акции за освобождение задержанных на несанкционированной акции 25 марта.

Люди собрались на Октябрьской площади в Минске, сообщает ТАСС.

Власти предупредили пришедших, что акция незаконная, после чего более десяти человек были задержаны и отправлены в автозаки.

Напомним, что несколько сотен человек задержали во время протестного «Марша рассерженных белорусов», который прошел в Минске в субботу.