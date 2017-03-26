Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери в Москве

Помощник депутата Государственной думы найден мёртвым на Котляковском кладбище в Москве утром 26 марта. Как сообщают СМИ, тело мужчины обнаружили рядом с могилой его дочери.

Рядом с погибшим лежал пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами и предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить в своей гибели, пишет РИА Новости.

Обстоятельства происшествия проверяет столичный Следственный комитет.

По данным информационного агентства Anna-News, помощник депутата тяжело переживал смерть дочери, которая осенью прошлого года ушла из жизни в возрасте 18 лет. У мужчины остались жена и двое сыновей.