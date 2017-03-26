Вор в белом халате вынес технику из ТЦ «Сити Молл» через потолок

Злоумышленник в домашней одежде навестил супермаркет бытовой техники в торговом центре Приморского района Петербурга и за несколько часов «подобрал» себе четыре MacBook'а. Предположительно вошел он через потолок.

Как стало известно «Фонтанке», о краже в полицию утром 25 марта заявил управляющий магазином в ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, 17. По его словам, накануне он ушел последним, запер двери и включил сигнализацию. В час ночи тревога сработала, однако прибывшая на место группа быстрого реагирования следов взлома не обнаружила.

Уже утром, просматривая записи с камер, сотрудники выяснили, что ночной гость все-таки был. Выглядел он по-домашнему, хотя перчатки и маска с белым халатом не совсем сочетались. Судя по записям, «шопинг» продлился с полуночи до половины четвертого, за это время мужчина выбрал четыре MacBook'а, которые сложил в тут же прихваченную сумку.

Во время повторной проверки следов взлома на дверях так и не нашли, зато заметили повреждение на потолке. Предполагается, что вор проник именно через него.

Обстоятельства выясняются.