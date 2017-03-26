В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции
Несколько тысяч человек вышли 26 марта на антикоррупционные акции протеста в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Массовые задержания были зафиксированы во Владивостоке
Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек, сообщает агентство «Интерфакс».
Акция в форме гайд-парка прошла на площади Свободы в Барнауле, где, по данным местной полиции, собрались около 150 человек.
Во Владивостоке митинг был несанкционирован, тем не менее, в центре города собрались несколько сотен человек, сообщает ИА «Дейта». Более 20 человек в результате были задержаны. Через три часа их отпустили.
В Чите акция оппозиции состоялась на площади Революции. По данным «Забмедиа», помимо желающих высказать свое мнение по поводу коррупции, туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.
В Иркутске, как сообщает издание «Байкал 24», на митинг пришло около 1000 человек. Акция прошла без эксцессов и конфликтных ситуаций.
В Хабаровске, по данным издания Dvhab, около 200 участников несанкционированной акции после задержания организатора двинулись в центр города. Некоторые из них были задержаны полицией. При этом одновременно в центр отправились активисты НОДа. Изначально они собирались провести автопробег, однако поскольку людей собралось мало, от этой идеи там отказались.
Акции, некоторые из которых были в форме гуляний, прошли также в Томске, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, пишет РБК.
Справка:
Алексей Навальный анонсировал уличные акции после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором приписывал премьер-министру Дмитрию Медведеву владение «огромными участками земли в самых элитных районах, ...яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Акции проходят в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске. В Петербурге сторонники Навального решили присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое посвящено традиционным ценностям.