В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции

Несколько тысяч человек вышли 26 марта на антикоррупционные акции протеста в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Массовые задержания были зафиксированы во Владивостоке

Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек, сообщает агентство «Интерфакс».

Акция в форме гайд-парка прошла на площади Свободы в Барнауле, где, по данным местной полиции, собрались около 150 человек.

Во Владивостоке митинг был несанкционирован, тем не менее, в центре города собрались несколько сотен человек, сообщает ИА «Дейта». Более 20 человек в результате были задержаны. Через три часа их отпустили.

В Чите акция оппозиции состоялась на площади Революции. По данным «Забмедиа», помимо желающих высказать свое мнение по поводу коррупции, туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.

В Иркутске, как сообщает издание «Байкал 24», на митинг пришло около 1000 человек. Акция прошла без эксцессов и конфликтных ситуаций.

В Хабаровске, по данным издания Dvhab, около 200 участников несанкционированной акции после задержания организатора двинулись в центр города. Некоторые из них были задержаны полицией. При этом одновременно в центр отправились активисты НОДа. Изначально они собирались провести автопробег, однако поскольку людей собралось мало, от этой идеи там отказались.

Акции, некоторые из которых были в форме гуляний, прошли также в Томске, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, пишет РБК.