В Петербурге таксист с ножом просил у девушки телефон

Жительница Красногвардейского района Петербурга госпитализирована после поездки на такси. Водителю настолько понравился её розовый iPhone, что он схватился за оружие.

Как стало известно «Фонтанке», 26 марта 23-летняя девушка возвращалась домой на улицу Корнея Чуковского от тети, которая и вызвала для племянницы машину. К четырем часам утра водитель довез девушку до места назначения, но перед выходом потребовал её телефон — но не номер, а сам гаджет. Пассажирка расставаться с iPhone 6S не хотела. Разозленный водитель, не тратя времени на угрозы, ударил её ножом в живот и забрал желаемое.

Пострадавшая смогла выйти из машины самостоятельно и подняться в квартиру к соседу, который вызвал помощь. Девушку увезла скорая, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.