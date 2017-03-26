На концертный комплекс в «Артеке» выделили 1,5 миллиарда рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил почти 1,5 миллиарда рублей на проектирование и строительство концертно-эстрадного комплекса детского центра «Артек». Средства для Минобрнауки будут выданы из резервного фонда. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье, 26 марта, на сайте правительства.

В документе уточняется, что в федеральном бюджете на этот год на реконструкцию «Артека» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,9 миллиарда рублей (согласно ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года»). На данный момент эти средства распределены по объектам детского лагеря в полном объеме.

Вопрос о строительстве концертного комплекса в «Артеке» правительство России рассматривало 23 марта. Объект, открыть который планируется уже в этом году, будет рассчитан на 4,5 тысячи мест, пишет «Лента.ру».

«Артек» открылся на юге Крыма в поселке Гурзуф в июне 1925 года. Изначально он позиционировался как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Во время Великой Отечественной войны лагерь был эвакуирован на Алтай, откуда вернулся в Крым в 1944 году. Наряду с «Орленком» в Краснодарском крае он являлся крупнейшим центром детского отдыха в СССР.