Семейная ссора в парадной на Ветеранов закончилась стрельбой

В Красносельском районе Петербурга субботним утром пара настолько бурно выясняла отношения, что мужчина пригрозил подруге убийством и для острастки выстрелил в стену. Женщина угрозу восприняла серьезно и написала заявление.

Как стало известно «Фонтанке», 25 марта около 11 часов утра 29-летняя жительница Петербурга обратилась в полицию с просьбой найти и наказать её сожителя. Она рассказала, что тем же утром, в начале десятого, поссорилась со своим молодым человеком, с которым они вместе снимают квартиру в доме №152 на проспекте Ветеранов. Разозленный 30-летний мужчина, по её словам, выхватил пистолет, пообещал убить и выстрелил. Пуля прошла рядом и попала в стену. Стрелок ушел.

Приехавшие на место полицейские нашли на лестнице резиновую пулю, а потом и гильзу в комоде. Между тем на имя мужчины никакого оружия не зарегистрировано.

Проводится проверка.