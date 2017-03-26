Во Владивостоке начались задержания участников митинга против коррупции
Во Владивостоке начались массовые задержания участников митинга против коррупции, который 26 марта проходит на Привокзальной площади, сообщает «ОВД-Инфо».
По последним данным, задержаны не менее 30 человек, среди которых есть и несовершеннолетние.
По словам участников, задержания начались с самого начала митинга. Полиция выхватывает из толпы людей, которые стоят, не проявляя какой-либо агрессии.
Заполнены более четырех автозаков, в каждом по шесть человек. Некоторых участников уже доставили в отделение полиции.
Справка:
Алексей Навальный анонсировал уличные акции после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором приписывал премьер-министру Дмитрию Медведеву владение «огромными участками земли в самых элитных районах, ...яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Акции проходят в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске. В Петербурге сторонники Навального решили присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое посвящено традиционным ценностям.