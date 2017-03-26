Во Владивостоке начались задержания участников митинга против коррупции

Во Владивостоке начались массовые задержания участников митинга против коррупции, который 26 марта проходит на Привокзальной площади, сообщает «ОВД-Инфо».

По последним данным, задержаны не менее 30 человек, среди которых есть и несовершеннолетние.

По словам участников, задержания начались с самого начала митинга. Полиция выхватывает из толпы людей, которые стоят, не проявляя какой-либо агрессии.

Заполнены более четырех автозаков, в каждом по шесть человек. Некоторых участников уже доставили в отделение полиции.

В митинге принимают участие не менее тысячи человек. Власти региона не согласовали митинг, поэтому акция считается незаконной, пишет «Газета.ру».