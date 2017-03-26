Поездка на дачу в Парголово закончилась изнасилованием

В Выборгском районе Петербурга женщина, приехав в гости к знакомым, стала жертвой насильника. Подозреваемый, которым оказался один из гостей, задержан.

Как стало известно «Фонтанке», полицию в дачный дом № 614 по Бугровской улице в Парголово в ночь на 25 марта вызвала женщина. 38-летняя гражданка Узбекистана обвинила своего 37-летнего соотечественника в изнасиловании. Оба, по словам женщины, с восьми вечера и до полуночи в пятницу находились в гостях.

Оттуда подозреваемый уехал в сопровождении полиции. Возбуждено уголовное дело.