В Приморском районе с 13-го этажа упал мужчина

Мужчина разбился при падении из окна жилого дома в Приморском районе Петербурга днем 25 марта. Полиция выясняет все обстоятельства его гибели.

Как стало известно «Фонтанке», тело человека возле дома 57 по улице Матроса Железняка обнаружили в 14:25. Проверка показала, что погибший — 32-летний гражданин Казахстана. Вероятнее всего, он выпал из окна квартиры на 13-м этаже, которую снимал.

Точные причины смерти назовут судмедэксперты. Проводится проверка.