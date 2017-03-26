Двое с битами оставили ювелирный в Пушкине без украшений

Охранник не смог отстоять ювелирный магазин в Пушкинском районе Петербурга вечером 25 марта. Получить дюжину планшетов с драгоценностями налетчикам помогли биты.

Как стало известно «Фонтанке», двое разбойников в масках посетили магазин на Ленинградской, 57, около половины седьмого вечера. Ударами бит обезвредили охранника так быстро, что он не успел нажать на тревожную кнопку. Дальше злоумышленники, уже не встречая никакого сопротивления, разбили витрины ювелирного отдела, прихватили 12 планшетов с украшениями и скрылись. Стоимость добычи ещё не оценили.

Возбуждено уголовное дело о разбое.