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26.03.2017 10:20
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США ввели санкции против восьми российских компаний

Правительство США ввело санкции в отношении восьми российских компаний, сообщает 26 марта ТАСС со ссылкой на представителя администрации США. Об этом же сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Госдепартамент США.

По словам собеседника ТАСС, новые санкции не связаны с внешней политикой России и присоединением Крыма. Попавшие под ограничения компании, отмечает агентство, нарушили национальное американское законодательство о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Суть претензий собеседник не уточнил.

В черный список попали акционерное общество (АО) «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина.

Источник: РБК


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