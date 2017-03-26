Президента Йемена приговорили к смертной казни

Ранее МИД России выразил серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Йемене и призвал к немедленному прекращению любых силовых действий в стране.

В вооруженном конфликте в Йемене с одной стороны принимают участие повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, с другой — войска изгнанного ими президента Абд-Раббу Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.