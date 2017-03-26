Президента Йемена приговорили к смертной казни
Подконтрольный повстанцам-хуситам из шиитского движения «Ансар Алла» суд столицы Йемена Саны приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, передает Reuters.
Сообщается, что Хади был признан виновным в «подстрекательстве и пособничестве» Саудовской Аравии, которые представители движения считают государством-агрессором.
Помимо главы государства к высшей мере были приговорены еще шесть высокопоставленных чиновников, в том числе бывший глава МИДа и посол Йемена в США.
Приговор государственным деятелям был вынесен заочно, пишет «Газета.ру».