Из горящей квартиры на Бухарестской спасли человека

Прежде чем спасатели справились с открытым горением вечером 25 марта во Фрунзенском районе Петербурга, им пришлось спасать находящегося в квартире человека. Открытое горение уже ликвидировано.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, пожар начался в 21:40 в 72 доме по Будапештской улице. Пять пожарных расчётов и двадцать огнеборцев к 22:11 успели вытащить из огня человека и потушить пламя. В двухкомнатной квартире выгорело 10 кв. м. обстановки.

Напомним, из-за пожара также эвакуировали жителей соседних квартир.