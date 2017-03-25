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Общество
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25.03.2017 20:53

Президент Литвы заявила о российской угрозе

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран. Об этом она сказала 25 марта в интервью изданию Foreign Policy, передает РИА Новости.

«Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде — близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», — сказала она.

По ее словам, «очень важно», чтобы США не уходили с международной арены.

«Если США остановятся на пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия», — заявила она.

В феврале сообщалось, что Грибаускайте выразила надежду на увеличение военного присутствия США на литовско-российской границе.

 

Источник: Газета.ру


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