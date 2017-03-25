Президент Литвы заявила о российской угрозе

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран. Об этом она сказала 25 марта в интервью изданию Foreign Policy, передает РИА Новости.

«Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде — близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», — сказала она.

По ее словам, «очень важно», чтобы США не уходили с международной арены.