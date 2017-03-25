Компанию отдыхающих на Канонерском острове спугнул учебный снаряд

В Кировском районе Петербурга расположившиеся на отдых с мангалом молодые люди обнаружили на берегу залива снаряд. Инцидент произошел около пяти вечера 25 марта

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, когда компания отдыхающих на Канонерском острове заметила в воде неподалёку от берега металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд, молодые люди сначала передвинулись подальше, а затем позвонили в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники ОМОН сразу поняли, что перед ними учебный снаряд и опасности он не представляет.

Боеприпас взрывотехники забрали для утилизации, а горожане продолжили отдых.