Матч имени Плотникова и Коскинена

СКА опять начал матч против «Локомотива» не лучшим образом, но суперспасение вратаря Коскинена, а потом и супергол нападающего Плотникова перевернули игру.

25 марта в Петербурге продолжился финал Западной конференции СКА – «Локомотив». В серии до четырех побед команды сыграли второй матч. «Локомотив» сумел удивить, но этого оказалось недостаточно.

У «Локомотива» в первое звено вернулся Брендон Козун – главная звезда ярославской команда. Первый матч он пропустил из-за травмы. Как сильно его не хватало партнерам было заметно особенно в концовке той встречи. Место в воротах занял все тот же Судницин – еще недавний дублер. Каких-то серьезных ошибок у него в первой игре не было, несмотря на четыре пропущенные шайбы. Впрочем, у главного тренера Алексея Кудашова при травмированном основном голкипере (Алексее Мурыгине) выбора все равно нет. Не 19-летнего Антона Красоткина же бросать в самое пекло.

Произошли изменения и у СКА. В первой паре защитников Егора Яковлева заменил Роман Рукавишников из четвертого звена. Яковлев же вообще исчез из заявки. Ну и по традиции опять произошли рокировки в четвертом звене: форварда Виктора Тихонова заменил Александр Хохлачев. В обоих случаях дело, похоже, не в каких-то травмах: Яковлеву и Тихонову, каждый из которых заработал по «-2» в первой игре, видимо, аукнулись их ошибки. Главный тренер СКА Олег Знарок после матча на вопрос об отсутствии эти игроков заявил: «Просто дали им отдохнуть».

Ну и по-прежнему отсутствовали Дацюк и Войнов. Хотя Войнов впервые за долгое время засветился в Ледовом – его видели в вип-ложе вместе с «отдыхающим» Яковлевым. К слову, все тот же Знарок после игры признался, что в следующем матче, который пройдет уже в Ярославле, Войнова снова не будет. А вот Дацюк по-прежнему где-то пропадает.

***

Матч начался совершенно в иной манере, чем предыдущая игра. «Локомотив» завладел инициативой и плотно прижал СКА к своим воротам. Ярославцы бросали по воротам петербуржцев при любой возможности и в этот момент очень напоминали ЦСКА, который они сами же прошли в предыдущей серии. Армейцы с Невы оказались не готовы к подобному и поначалу растерялись, допуская массу ошибок.

На 15-й минуте шайбу в своей зоне потерял Никита Гусев, ее подхватил Александр Кадейкин, переправил на левый фланг на Дениса Мосалева, Коскинен остался сидящим на коленях на правом и, казалось, уже был отыгран: шайба летела буквально в пустые ворота. Гол был неизбежен, но вдруг на пути у шайбы появилась клюшка Коскинена – снаряд отскочил от нее и ушел выше ворот. «Лучший сэйв сезона», – понеслось по соцсетям. Второе звено, которое представляет Гусев, вообще провело плохой матч в плане оборонительных действий. Это была самая яркая, но далеко не единственная их потеря в собственной зоне.

Но СКА все равно пропустил первым: подвела игра в меньшинстве. Это должно было произойти рано или поздно, потому что по реализации численного преимущества «Локомотив» – одна из лучших команд в этом плей-офф, и то, что «железнодорожник ам» не удалось ни разу сделать этого в первой игре, выглядело, скорее, как случайность. Конкретно в этот раз не доработал защитник Антон Белов, позволивший сначала перевести шайбу с правого фланга на левый прямо перед воротами (а он как раз опекал эту зону), а потом не помешавший совершить голевой бросок Лугину.

В итоге «Локомотив» перебросал СКА почти в два раза, нанеся за первый период 14 бросков в створ (у СКА – шесть).

– Что сказал Знарок после первого периода? – Интересовались журналисты у Сергея Плотникова после матча. Тот смущенно улыбался. Видно, было, как он с трудом подбирал слова, чтобы описать атмосферу в раздевалке в первом перерыве.

– Я не знаю, как вам это объяснить, – наконец, выдавил он. – Пусть это останется внутри команды.

– Почему так неудачно начали?

– Сложно сказать. Будем разбирать это, потому что действительно начало игры было очень плохое. Но хорошо, что собрались, забили в большинстве в начале второго периода. Наверное, начали играть более агрессивно и с этого появились моменты.

Да, СКА тоже первый свой гол забил в большинстве и произошло это в самом начале второго периода. Отличный по точности бросок в дальний угол после перевода из-за ворот от Шипачева нанес Илья Ковальчук. По сравнению с предыдущим матчем он бросал не так часто (в четверг Ковальчук нанес десять бросков, сегодня всего четыре), но получилось эффективнее.

Петербуржцы постепенно стали отодвигать игру от своих ворот, но по моментам Ярославль все равно превосходил. Коскинен продолжал творить чудеса, а иногда помогали и штанги: в одном из моментов, после очередной ошибки Гусева, упустившего шайбу перед своими воротами, все тот же Мосалев в упор расстреливал Коскинена, но попал в крестовину.

Момент окончательно перевернувший игру в пользу СКА произошел в самом конце второго периода: Плотников проехал через всю площадку, попутно оставив в дураках (по-другому этот момент не описать) четверку «Локомотива» (в этом момент шла игра 4 на 4), и забил второй гол. Официальный твиттер КХЛ назвал эту шайбу «произведением искусства».

– До конца периода оставалось мало времени, – рассказывал позже автор шедевра. – Подумал, почему бы и не попробовать. Просто рискнул – получилось хорошо для команды. Действовал по ситуации.

***

Эта шайба сбила весь план на игру «Локомотиву». В третьем периоде гости побежали отыгрываться и попались ровно на том же, за счет чего сами едва не выиграли в первом матче: на контратаках. Сначала Плотников отдал идеальный пас на Прохоркина на пустой угол ворот – 3:1. Потом отличился вновь, реализовав выход один на один с вратарем «Локомотива» Суднициным – 4:1.

– Лучший ли это мой матч в СКА? Не знаю, это вам судить, – Плотников был скромен, хотя все понимали, что это был его лучший матч вообще минимум за последние два года. – Просто рад, что сегодня победили

Третье звено в целом провело отличный матч, в то время как первые два в этот раз немного забуксовали. Но это тоже хорошо, что в нужный момент в команде нашлись люди, способные помочь лидерам. Ну и нельзя не сказать теплые слова в адрес вратаря Микко Коскинена. В отличие от предыдущих матчей этого плей-офф, он сыграл безошибочно и даже более того – спасал, когда это нужно было больше всего.

– Сегодня здорово сыграл наш вратарь, – комментировал исход матча Сергей Широков, партнер Плотникова по третьему звену. – Мы сыграли недостаточно хорошо в первой половине игры. Наверное, именно благодаря Коскинену мы сегодня выигрывали.

***

СКА уезжает на продолжение серии в Ярославль с отличным результатом: оба матча дома выиграны. Вряд ли кто-то мог предположить подобный исход. Но серия еще не закончена и хорошо, что это понимают сами армейцы.

– В Ярославле будут очень тяжелые игры, – заявил главный бомбардир-защитн ик СКА Патрик Херсли. – Вы видели, что сегодня «Локомотив» был сильнее нас в первом периоде, поэтому нам надо сделать все, чтобы быть готовым с самой первой смены в третьей и четвертой играх.

Если слова про третий и четвертый матчи были не оговоркой, то затягивать эту серию СКА, похож, не собирается.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»