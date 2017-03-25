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25.03.2017 19:52

ТК «Питер» проверяли из-за бесхозной сумки

Оставленная в магазине "Перекрёсток" сумка стала причиной проверки, которую вечером 25 марта правоохранительные органы провели в Московском районе города.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе петербургского главка, сумка опасности не представляла. Внутри оказались личные вещи.  По данным "Фонтанки", для проверки на место также выезжали сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Проверка закончилась около половины восьмого в субботу, эвакуация посетителей торгового комплекса на улице Типанова, дом 21, лит. А, не проводилась.


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