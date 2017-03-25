СКА во второй раз подряд обыграл «Локомотив»

Победой завершился для СКА второй матч финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги против «Локомотива» в субботу, 25 марта, в Петербурге. Армейская команда выиграла со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Голы у СКА забили: Ковальчук (20 минута), Плотников (39, 54), Прохоркин (51). Отметим, что на счету Плотникова еще одна результативная передача, то всего он набрал 3 очка. Единственную шайбу у «Локомотива» забросил Лугин (17).

Таким образом, петербуржцы ведут в серии до четырех побед уже со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 27 марта в Ярославле.