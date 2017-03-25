Вратарь СКА Коскинен совершил фантастическое спасение клюшкой

Суперспасение совершил 25 марта вратарь хоккейного клуба СКА в первом периоде второго матча финала Западной конференции КХЛ против «Локомотива».

На 15-й минуте встречи при счете 0:0, после удачного прессинга в зоне СКА, хоккеисты «Локомотива» завладели шайбой. Нападающий ярославцев Кадейкин вывел на бросок Мосалева, и тот бросил с ходу в пустой дальний угол. Казалось, что шайба уже точно окажется в воротах, но вратарь СКА Микко Коскинен каким-то образом сумел дотянуться до нее клюшкой в падении, отбив ее выше ворот.

В соцсетях болельщики уже окрестили это спасение лучшим сэйвом сезона. Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.