В Крым приехала делегация из Германии

Делегация политиков и бизнесменов из ФРГ прибыла в Крым с недельным визитом. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель ТАСС.

Целями приезда стали знакомство с достопримечательностями и встреча с общественностью. Для немецких предпринимателей причиной посещения стал интерес к экономическому потенциалу республики. Отмечается, что делегация посетит Севастополь, Симферополь и Ялту.

«Также запланирован круглый стол с участием немецкой делегации, на нем будут присутствовать представители малого и среднего бизнеса Крыма и представители профильных министерств и ведомств. Немцы смогут пообщаться с нашими бизнесменами, узнать, какие перспективы есть у них », — заявил Гемпель. Он уточнил, что в прошлом году в Крым уже приезжали предприниматели из Германии, которые планируют поставлять на полуостров свое оборудование, несмотря на то, что многие из них все же опасаются введенных санкций.

В октябре 2016 года в Крым приезжала делегация итальянских политиков для знакомства с первыми лицами Крыма, а также с некоторыми бизнес-проектами.

В конце июля полуостров посещали французские парламентарии с такими же целями.