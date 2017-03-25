В сенате США призвали дать Украине оружие для защиты от России

США должны предоставить оружие Украине, чтобы противостоять российской агрессии, считает сенатор конгресса США от Республиканской партии Джон Маккейн. Его слова передает Bloomberg.

«Путин активизировал свою агрессию на Украине, украинцы гибнут, и нам нужно дать им оружие, с помощью которого они смогли бы защитить себя», — заявил он 25 марта на форуме в Брюсселе, организованном фондом Маршалла.

Кроме того, сенатор считает, что президент США Дональд Трамп должен обсудить попытки России влиять на президентские выборы в США, чтобы «дать ответы на многие вопросы».