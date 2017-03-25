Вороненкова похоронили в Киеве, на Зверинецком кладбище

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева, похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает ТАСС.

Ранее в тот же день во Владимирском соборе Киева прошла церемония прощания с Вороненковым, на которой присутствовали около ста человек, пишет «Лента.ру».

Как писала «Фонтанка», Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Бывший депутат получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего (позднее было уточнено, что это был Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, что Паршов 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины. Убийца бывшего депутата значится на сайте МВД Украины в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти.