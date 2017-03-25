Мост через Амур между Китаем и Россией готов наполовину

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков сообщил, что российско-китайский мост через реку Амур готов на 50%, передает ТАСС.

«Он примерно на 50% готов: забито много свай, насыпаны подъездные пути. Мы очень надеемся, что выдержим сроки и сдадим его 9 июня 2018 года», — сказал он.

По словам Чекункова, сейчас на стройплощадке задействовано около 400 человек. Работа не останавливалась даже в сильные морозы, поэтому строительство моста ведется быстрыми темпами.

В феврале сообщалось, что проект по строительству мостового перехода через Амур получил еще $ 110 млн финансирования.