Женская сборная России по керлингу впервые вышла в финал чемпионата мира

Впервые вышла в финал чемпионата мира женская сборная России по керлингу. 25 марта в Пекине россиянки в полуфинале обыграли Швецию со счетом 9:3.

В финале, который пройдет 26 марта, им предстоит сыграть со сборной Канады. Отметим, что соперники уже дважды встречались в рамках этого турнира. Оба раза верх брали канадки: 10:9 в групповом этапе и 7:3 в плей-офф.

В предыдущее годы лучшим достижением россиянок были бронзовые медали (2014, 2015, 2016).