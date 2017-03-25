СМИ усомнились в официальной версии нападения на часть Нацгвардии в Наурской

СМИ поставили под сомнение тот факт, что нападение на воинскую часть Нацгвардии в Чечне в принципе имело место.

Несколько фотографий убитых в Чечне мужчин, которые якобы напали на воинскую часть Нацгвардии, опубликовала 25 марта «Новая газета». Ранее ведомство сообщало, что в результате столкновения погибли шесть бойцов Нацгвардии и шесть нападавших. Однако издание утверждает, что на самом деле нападения не было, пишет «Деловой Петербург».

Фотографии, которые публикует газета, якобы были сделаны на месте происшествия одним из членов следственно-оперативной группы. «Специалисты подтвердили, что люди на фотографиях были расстреляны практически в упор, у всех убитых входное пулевое отверстие расположено в районе ушной раковины», – пишет издание.

Других пулевых ранений, кроме ранений в голову, на телах чеченцев, якобы напавших на в/ч 3761, нет. «Эти фотографии практически дезавуируют сообщения о имевшем место в ночь с 23 на 24 марта боестолкновении и свидетельствуют, по меньшей мере, о том, что все "нападавшие" были задержаны живыми», – подчеркивает СМИ.

Напомним, что ЧП произошло около половины третьего ночи 24 марта. Шесть человек попытались проникнуть в воинскую часть в районе станицы Наурская. Войсковой наряд обнаружил бандгруппу и вступил с ней в бой. В результате нападения погибли шесть военных Росгвардии, есть раненые.