Президентом Европейской ассоциации тенниса стал экс-глава Внешэкономбанка

Бывший председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев избран президентом Tennis Europe (Европейской ассоциации тенниса). Об этом 25 марта сообщила Федерация тенниса России, попечительский совет которой возглавляет Дмитриев.

Дмитриев был избран генеральной ассамблеей Tennis Europe, которая впервые в истории прошла в России (в городе Сочи). Также впервые одним из кандидатов на пост президента был выдвинут россиянин, подчеркнули в ФТР. Всего на пост главы Tennis Europe было выдвинуто четыре кандидата. Дмитриев победил с перевесом в 12 голосов.

На посту президента Tennis Europe Дмитриев сменил Жака Дюпре, который возглавлял организацию на протяжении 9 лет, пишет RNS.

Представляя свою программу, Дмитриев заявил, что в случае его избрания Tennis Europe может рассчитывать на рост спонсорских доходов в ближайшие три года минимум на € 600 тысяч. Экс-глава Внешэкономбанка также заявил, что все страны ассоциации будут иметь равные права и каждый голос будет услышан.