В Минске задержали сотни участников «Марша рассерженных белорусов»

Несколько сотен человек задержали во время несанкционированной акции протеста в столице Белоруссии днем 25 марта. Правоохранители уводили людей в автозаки практически в центре Минска.

В этот день в Минске традиционно празднуется неофициальный праздник оппозиции – «День Воли». На митинги и шествия традиционно выходят сотни людей, однако в этом году, по словам очевидцев, задержания приобрели самый массовый характер.

Несанкционированное властями шествие под названием «Марш рассерженных белорусов» должно было начаться в 14:00, однако уже с полудня на улицах города было немало как самих участников, так и милиции. Как передает корреспондент «Фонтанки», пройти к месту сбора несанкционированного митинга было невозможно из-за сотрудников милиции и ОМОНа. В центр Минска стянуты броневики, штурмовые машины и водометы.

«Сотрудники внутренних войск разворачивали каждого и отправляли по домам. В какой-то момент, ближе к назначенным двум часам дня, люди стали выкрикивать лозунги: "Ганьба" и "Позор", "Живе Беларусь", обстановка стала накаляться. Милиция призывала к тому, чтобы люди расходились по домам, но их становилось все больше. Ровно в два часа накал достиг предела, и правоохранители начали действовать – несколько сотен экипированных бойцов ОМОН, милиции и силовиков стали создавать оцепление, и начались массовые задержания. Борьба людей с представителями власти растянулась на несколько кварталов проспекта Незалежности. Действия были жесткими, народ отступал, сейчас в разных частях города до сих пор проводятся задержания», – передает наш коллега с места событий.

Как сообщают белорусские СМИ, первые задержания начались около 13:30 неподалеку от Академии наук на одноименной площади и Академической улице. Пользователи соцсетей писали, что никто из задержанных, которых было больше сотни, не проявлял агрессию и ничего не выкрикивал.

Минск сейч, #ДзеньВолі . Уже ~100чел задержали у меня на глазах на площ.Академии наук.Никто из них не проявлял агрессии,ничего не выкрикивал pic.twitter.com/l8fpsJMVMO — Andrey Borodulin (@_Borodulin) 25 марта 2017 г.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», людей задерживали сразу толпами, разделяя колонну на части. Также из соцсетей поступала информация о том, что было задержано много журналистов, в том числе сотрудников «Радио Свобода». Наш коллега предположил, что пресса случайно попала в общий поток задерживаемых, так как он слышал переговоры милиции с указанием журналистов не трогать.

Ближе к трем часам дня начала поступать информация о том, что с Академической автозаки и сами милиционеры переместились к улице Якуба Коласа, перекрыв движение по проспекту Независимости. «Толпа сейчас бежит в сторону площади, там людей массово задерживают. Несколько милиционеров бьют их дубинками. Людей берут за ноги, за руки и тащат в автозаки. Заградкордон полностью оцепил площадь. Произошло как минимум одно столкновение — люди пытались прорваться через кордон, но им не дали этого сделать», – сообщается на сайте Naviny.by.

Позже появились сообщения о том, что задержанных правозащитников центра «Весна», а их было около 60 человек, сначала разместили в спортзале Первомайского РУВД, но отпустили, когда шествие начало расходиться.

К четырем часам акция закончилась, и правоохранительные органы со спецтехникой покинули место событий.

Причиной столь массового недовольства горожан действиями правительства Белоруссии был принятый президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года декрет номер три «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе прозвали «налогом на тунеядство». В соответствии с этим законом, неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители страны должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин ($ 245 — на 2015 год, $ 186 — на 2016 год). На начало 2017 года его оплатили примерно 10% должников, что в денежном эквиваленте составляет около 7 млн долларов США.

В стране прошел ряд митингов под названием «Марш нетунеядцев», так, например, 12 марта они состоялись в Бобруйске, Бресте и Орше.

Напомним, 9 марта глава республики перенес срок уплаты налога до конца года, однако жители страны не готовы смириться с существованием закона.