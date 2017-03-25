Штурм Мосула остановили из-за высоких потерь среди мирных жителей

Вооруженные силы Ирака 25 марта приостановили операцию по освобождению от ИГ (террористическая организация, запрещена в России) западную половину города Мосул из-за высокого уровня потерь среди гражданского населения, сообщил Reuters представитель иракских силовиков.

Жители, бежавшие из осажденных районов Мосула, рассказали агентству об авиаударах со стороны ВВС Ирака и США, которые разрушили значительное число зданий и лишили жизни множество гражданских лиц. Со своей стороны боевики ИГ используют мирных жителей в качестве живого щита и открывают огонь по ним, когда они пытаются покинуть занятые террористами районы. Армия Ирака при поддержке вооруженных сил США уже шестой месяц пытается вытеснить ИГ из Мосула (главного оплота запрещенной террористической группировки) и освободила большую часть города. Вся восточная сторона и около половины западной половины Мосула находятся под контролем Ирака. Но в последние две недели наступления иракцев начало буксовать, потому что бои переместились в узкие улочки Старого города. Именно в Старом городе находится мечеть Аль-Нури, где глава террористов ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил летом 2014 года о создании халифата, пишет RNS.

«Недавняя высокая смертность среди мирных жителей в Старом городе вынудила нас прекратить наступление, чтобы пересмотреть наши планы, — заявил агентству официальный представитель федеральной полиции Ирака. — Мы используем это время для выработки новых наступательных планов и тактики. Никаких боевых действий вестись не будет. Нам нужно убедиться в том, что вытеснение ИГ из Старого города не будет сопровождаться высокими потерями среди гражданского населения. Нам нужны хирургически точные операции, которые не наносят побочный ущерб жителям».

Как сообщил Reuters в пятницу, 24 марта, бригадный генерал армии США Джон Ричардсон, выход из ситуации может заключаться в изменении тактики. Иракские военные рассматривают возможность открыть еще один фронт и окружить Старый город, где боевики ИГ оказали армии жестокое сопротивление, добавил генерал.

Спасающиеся бегством жители Мосула рассказали агентству о тяжелых условиях жизни в городе. По их словам, в Мосуле нет проточной воды и электричества, а продовольствие не поступает. По данным международных агентств по оказанию помощи, в западной половине Мосула осталось 600 тыс. гражданских лиц.