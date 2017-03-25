Петербургский биатлонист Алексей Слепов стал чемпионом России

Чемпионом России в спринте стал петербургский биатлонист Алексей Слепов в субботу, 25 марта, в Увате. Серебро досталось Юрию Шопину, бронза – Евгению Гараничеву.

Слепов пришел на финиш с результатом 24 минуты 29,6 секунды (0 штрафных кругов). Шопин отстал от него на 15,2 секунды (0), Гараничев – на 19,8 (1).

«К чемпионату России я готовился с лыжниками Санкт-Петербурга и области, которые не давали мне унывать, бегал марафоны. Стрельбу я тренировал на базе Токсово, где находился большее время. Три дня назад я приехал сюда, опробовать трассу. Спасибо нашей команде и болельщикам за хорошую поддержку во время гонки. Я специально старался не приезжать домой. Потому что там друзья, расслабление, баня. Поэтому я придерживался строгого режима дня: зарядки, тренировки, правильная еда», – цитирует Слепова пресс-служба Союза биатлонистов России.

О международных итогах российских биатлонистов можно прочитать в материале «Фонтанки».