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25.03.2017 15:29

Шнуров об Европейском университете: Мне не нравится, когда что-либо закрывают

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров недоволен возможным закрытием Европейского университета в Петербурге. Об этом Шнур 25 марта заявил на «Диалогах» на Новой сцене Александринского театра, передаёт журналист «Фонтанки».

«Мне не нравится, когда что-либо закрывают. Я про открытия больше – когда открываются университеты. Я за открытое отношение, открытый диалог. Закрыть нехитро, вот открыть сложнее», – отметил музыкант.

Напомним, Арбитражный суд Санкт-Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета 20 марта. Это один из ведущих городских вузов, в чей попечительский совет входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Сергей Шнуров принимает участие в «Мартовских диалогах» вместе с культурологом, профессором Европейского университета во Флоренции Александром Эткиндом. Основная тема их беседы – мат в культуре


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Фирменных салонов Tele2 стало больше
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