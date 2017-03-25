Шнуров об Европейском университете: Мне не нравится, когда что-либо закрывают

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров недоволен возможным закрытием Европейского университета в Петербурге. Об этом Шнур 25 марта заявил на «Диалогах» на Новой сцене Александринского театра, передаёт журналист «Фонтанки».

«Мне не нравится, когда что-либо закрывают. Я про открытия больше – когда открываются университеты. Я за открытое отношение, открытый диалог. Закрыть нехитро, вот открыть сложнее», – отметил музыкант.

Напомним, Арбитражный суд Санкт-Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета 20 марта. Это один из ведущих городских вузов, в чей попечительский совет входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Сергей Шнуров принимает участие в «Мартовских диалогах» вместе с культурологом, профессором Европейского университета во Флоренции Александром Эткиндом. Основная тема их беседы – мат в культуре.