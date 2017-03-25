Лидеры 27 стран подписали Римскую декларацию о будущем Евросоюза

Лидеры 27 стран – членов Европейского Союза подписали Римскую декларацию, в которой говорится о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза, передает 25 марта РИА Новости. Декларация была подписана в преддверии запуска процедуры выхода Великобритании из Европейского Союза.

Отмечается, что премьер-министр Польши Беата Шидло, позиция которой стала главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. После того как Шидло поставила подпись, она развела руками и улыбнулась.