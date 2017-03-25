Зюганов назвал раскол христианства причиной ненависти Запада к России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что истоки ненависти Европы к России лежат в расколе христианства в XI веке. Об этом в субботу, 25 марта, сообщают «Известия».

«Ее (ненависти Европы к России — Прим.ред.) идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церкви», — заявил глава компартии на выступления на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом.

По мнению Зюганова, «ненависть к России существовала веками», пишет «Лента.ру». 16 марта политик заявил, что объяснение событий на Украине содержится в романах классиков русской литературы Михаила Булгакова и Алексея Толстого. Так он прокомментировал принятое Киевом решение о блокаде Донбасса.

Зюганов высказал мнение, что у Украины была возможность стать сильным государством, однако ей «не повезло с руководителями». Кроме того, по его словам, за страну «уцепились цэрэушники, американцы, прибалты».

Датой Великого раскола считается 1054 год, именно тогда произошло окончательное разделение христианской церкви на Римско-католическую церковь с центром в Риме и Православную — с центром в Константинополе.