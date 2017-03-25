Правительство РФ распорядилось ввести скидки в системе «Платон»

Правительство России 25 марта опубликовало сразу несколько распоряжений, обязывающих Федеральную налоговую службу, а также министерства транспорта, экономического развития и финансов урегулировать вопросы контроля грузоперевозок на территории страны, а также сделать скидки дальнобойщикам на транспортный налог.

Согласно размещённому на сайте правительства документу, ФНС должна обеспечить упрощенный порядок предоставления льгот владельцам грузовых автомобилей и вычитать из суммы транспортного налога деньги, поступившие в бюджет из системы «Платон». Водителю достаточно однократно подать заявление, а дальше ФНС самостоятельно рассчитает его налог с учетом скидки.

Больше всего распоряжений премьер-министра Дмитрия Медведева предстоит выполнить Минтрансу. Для начала они должны проработать вопрос скидок по системе «Платон», исходя из данных о пробеге грузовых машин. Затем ведомству необходимо заняться штрафстоянками и предложить варианты по регулированию их работы, обратив внимание на порядок направления машин на принудительную парковку, сроки пребывания автомобилей на ней и контроль за теми, кто организовывает деятельность этих стоянок. Также, чиновникам министерства придется озаботиться вопросом рациональности размещения пунктов весового контроля и усовершенствовать систему наказания за превышение тоннажа, учитывая ответственность грузоотправителя и грузополучателя.

Уделили внимание в распоряжениях премьера и дорогам. Теперь чиновники должны будут вместе с Общероссийским народным фронтом составить «Карту убитых дорог» и пустить полученные от «Платона» средства на их ремонт.

Напомним, встреча председателя правительства с представителями отрасли состоялась 23 марта. На ней был установлен новый тариф «Платона» – 1,91 за км.