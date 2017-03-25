На сборах в Подмосковье отравились несколько десятков спортсменов

Около пяти десятков спортсменов, входящих в национальные команды России, отравились во время сборов на подмосковной базе "Озеро Круглое", сообщил 25 марта ТАСС со ссылкой на одного из участников сбора. Среди пострадавших – фехтовальщики, гимнастки, борцы, участницы соревнований по синхронному плаванию.

"Все началось в среду. Вечером сходили на ужин, а под утро началось – ребят стало "косить" одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота", – рассказал собеседник.

После инцидента на спортивную базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые взяли пробы. Результаты исследования будут готовы во вторник.

Еще одна версия пищевого расстройства – возможная ротавирусная инфекция. "Однако это довольно странно, поскольку ротовирус передается через загрязненные руки или вещи, а спортсмены занимаются в разных залах, так что самая вероятная версия – отравление в столовой", – сказал он.

Агентство не уточняет, потребовалась ли спортсменам госпитализация.

Директор базы "Озеро Круглое" Ольга Домуладжанова находится на больничном и пока воздерживается от комментариев.

Тренировочный центр сборных команд "Озеро Круглое" расположен в Дмитровском районе Московской области. Объект существует с 1953 года. База является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта.