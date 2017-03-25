Коллекторы из Чечни испортили двери двадцати квартир в Невском районе

Жители дома в Невском районе Петербурга утром 25 марта испытали сложности с выходом из квартир. Их замки были залиты монтажной пеной.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вандальный набег на подъезд дома 24 по улице Ольминского состоялся в ночь на субботу.

«Пеной залили двадцать квартир, с 21-й по 40-ю, и оставили объявление, что за некой Викторией числится долг 100 тысяч рублей, – добавили очевидцы. – Кто такая Виктория, никто не знает.

По указанному в уведомлении телефону на звонок ответил мужской голос с акцентом. Корреспондент «Фонтанки» представился взыскателем, который тоже ищет Викторию. Собеседник, в свою очередь, сообщил, что его зовут Муслим, он из коллекторского агентства «Терек».

По утверждению Муслима, девушка Виктория действительно существует. Взяла кредит в микрофинансовой организации, а накануне, 24-го он был выкуплен «Тереком».

«Сегодня она уже 140 тысяч рублей нам должна», – добавил он.

Муслим подтвердил, что на Ольминского, 24 приходили «его ребята». Несмотря на то, что агентство зарегистрировано в Грозном, взысканием долгов занимаются в Петербурге.

«Заезжай в гости. Внуковская улица, дом 2, офис 703», – пригласил напоследок коллектор.

Жители Ольминского обратились с заявлением в 10-й отдел полиции Невского УМВД.

С января 2017 года в России действует ФЗ 320 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Деятельность коллекторов регулируется судебными приставами, которые ведут реестр лицензированных организаций. «Терек» в списке отсутствует.

За первые три месяца текущего года петербургским приставам пришли 218 жалоб на коллекторов. Возбуждены восемь административных дел.